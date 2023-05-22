Российские захватчики с первого дня полномасштабного вторжения на территорию Украины убивают, калечат и пытают мирных граждан, разрушают жилищную инфраструктуру.

Так, только за прошедшие сутки российские войска нанесли 24 удара по Донбасу, пишет Politeka.net.

Враг накрыл огнем города Авдеевка, Курахово, Славянск, Торецк, Часов Яр, пгт Острое, Нью-Йорк, Очеретино, Ямполь, села Богоявленка, Волченко, Времевка, Георгиевка.

Согласно данным полиции Донбасса, уничтожены и повреждены 47 гражданских объектов – 32 жилых дома, интернат, админздание, котельная, хозяйственные постройки, ЛЭП, автомобили.

«Массированные обстрелы из авиации и реактивной артиллерии выдержала Авдеевка. Российскими снарядами убит человек, еще четыре травмированы. Повреждены два многоквартирных дома и частный дом», - рассказали в полиции.

Кроме того, двумя управляемыми авиабомбами рашисты атаковали Торецк.

«Разрушения получили 4 многоквартирных и 9 частных домов, инфраструктура», - сообщили правоохранители о последствиях.

На Нью-Йорк российская армия направила ракету Х-58, повредила шесть частных жилищ. Один человек получил ранения.

«Ракетой российские военные попали в жилой сектор Славянска. Поврежден многоквартирный и 5 частных домов, три гражданских автомобиля. В результате вражеских атак погиб погибший в Часовом Яру и раненный в Георгиевке», - сообщили в полиции о последствиях еще одной атаки.

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