Так, только за прошедшие сутки российские войска нанесли 24 удара по Донбасу, пишет Politeka.net.
Враг накрыл огнем города Авдеевка, Курахово, Славянск, Торецк, Часов Яр, пгт Острое, Нью-Йорк, Очеретино, Ямполь, села Богоявленка, Волченко, Времевка, Георгиевка.
Согласно данным полиции Донбасса, уничтожены и повреждены 47 гражданских объектов – 32 жилых дома, интернат, админздание, котельная, хозяйственные постройки, ЛЭП, автомобили.
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«Массированные обстрелы из авиации и реактивной артиллерии выдержала Авдеевка. Российскими снарядами убит человек, еще четыре травмированы. Повреждены два многоквартирных дома и частный дом», - рассказали в полиции.
Кроме того, двумя управляемыми авиабомбами рашисты атаковали Торецк.
«Разрушения получили 4 многоквартирных и 9 частных домов, инфраструктура», - сообщили правоохранители о последствиях.
На Нью-Йорк российская армия направила ракету Х-58, повредила шесть частных жилищ. Один человек получил ранения.
«Ракетой российские военные попали в жилой сектор Славянска. Поврежден многоквартирный и 5 частных домов, три гражданских автомобиля. В результате вражеских атак погиб погибший в Часовом Яру и раненный в Георгиевке», - сообщили в полиции о последствиях еще одной атаки.
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