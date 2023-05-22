Сразу две трагедии произошли в столице и Киевской области.

Так, сначала сообщалось о страшном ДТП в Киеве на Литовском проспекте (ранее Минский проспект).

«Тело мертвого мотоциклиста лежит под отбойником», – сообщал паблик Dtp.kiev.ua.

Впоследствии появилась информация о еще одной трагедии. Она произошла в нескольких километрах от первой.

«Вторая ужасная смерть мотоциклиста с утра… Новые Петровцы, предварительно вылетел с дороги в отбойник и погиб…».

Добавим, ранее в полиции Киевской области сообщили, что за выходные в Киевской области произошло 49 ДТП.

Так, в субботу два человека погибли во время аварии, двое травмировались.

«В то же время видим увеличение количества водителей, которые сели за подвыпивший руль. Полицейские Киевщины обнаружили за два дня 54 человека, которые рулили «под градусом»», - сообщили в полиции.

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