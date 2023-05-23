Таким мир увидел Бахмут, вернее, то, что от него оставили российские захватчики, пишет Politeka.net.
Новые ужасающие кадры из Бахмута опубликовало издание The New York Times.
«В Бахмуте уже месяцами идет самая продолжительная и самая кровавая битва украинской войны. Кадры, сделанные The New York Times беспилотником, зафиксировали обожженные здания, разрушенные школы и покрытые кратерами парки…» - говорится в комментарии к страшному видео на странице The New York Times.
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Видео снял Тайлер Гикс, находясь на базе 93-й механизированной бригады ВСУ под Бахмутом.
На кадрах, кроме полностью разрушенных домов в некогда счастливом и мирном городе, можно увидеть, вероятно, гражданских людей, пробирающихся между разрушенными домами.
"Мариуполь был таким же кровавым",
"Ужасно",
"Вот что Россия несет миру",
"Русский мор", - комментируют кадры из Бахмута, которые были сделаны 19 мая, пользователи Twitter из разных уголков мира.
Один из пользователей также опубликовал кадры из Бахмуты, сделанные в 2018-м году.
Напомним, бои за Бахмут продолжаются. В эпицентре боевых действий тоже остается Марьинка.
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