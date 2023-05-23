Враг предпринял очередную попытку пойти в наступление на Купянском направлении.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«На линии столкновения враг предпринял очередную попытку пойти в наступление в районе Масютовки. Потерпел неудачу и отступил с потерями. Верим в ВСУ и делаем все возможное для победы Украины!», – подчеркнул Синегубов.

Также руководитель Харьковской ОВА сообщил, что за прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов из ствольной артиллерии, РСЗО и используя ракетное вооружение.

«В результате обстрелов Купянска из РСЗО повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Ранения получили две женщины - 76-ти и 53-х лет и гражданский 35-летний мужчина», - рассказал Синегубов.

Все пострадавшие госпитализированы.

В районе села Вязовое Харьковского района враг нанес удар двумя ракетами С-300. Они попали на открытую местность в поле. К счастью, в результате этого удара разрушений и пострадавших не обнаружено.

Добавим, ранее в Генштабы ВСУ сказали, что противник продолжает сосредотачивать главные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На этих участках фронта произошло более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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