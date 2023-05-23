Спалені домівки, знищені квартири і житлові квартали, вкрита величезними вирвами земля і люди, які пробираються між руїнами.

Таким світ побачив Бахмут, верніше те, що від нього залишили російські загарбники, пише Politeka.net.

Нові жахливі кадри з Бахмута опублікувало видання The New York Times.

«У Бахмуті вже місяцями точиться найтриваліша та найкривавіша битва української війни. Кадри, зроблені The New York Times безпілотником, зафіксували обпалені будівлі, зруйновані школи та вкриті кратерами парки…» - йдеться у коментарі до страшного відео на сторінці видання The New York Times.

Bakhmut is where the longest and bloodiest battle of the Ukraine war has raged for months. Drone footage taken by The New York Times captured the scorched buildings, destroyed schools and cratered parks that now define the once peaceful city. https://t.co/iK6Q27LoYJ pic.twitter.com/sUiFfa5YOT — The New York Times (@nytimes) May 22, 2023

Відео зняв Тайлер Гікс, перебуваючи на базі 93-ї механізованої бригади ЗСУ під Бахмутом.

На кадрах, окрім вщент зруйнованих будинків у колись щасливому і мирному місті, можна побачити, ймовірно, цивільних людей, які пробираються між зруйнованими будинками.

«Маріуполь був таким же кривавим»,

«Жахливо»,

«Ось що Росія несе світу»,

«Руський мор», - коментують кадри з Бахмута, які були зроблені 19 травня, користувачі Twitter з різних куточків світу.

Один з користувачів також опублікував кадри з Бахмути, які були зроблені у 2018-му році.

Нагадаємо, бої за Бахмут тривають. В епіцентрі бойових дій також залишається Мар’їнка.

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Крім того Politeka.net писала, що сильні пожежі спалахнули після ракетних ударів.