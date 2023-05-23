Таким світ побачив Бахмут, верніше те, що від нього залишили російські загарбники, пише Politeka.net.
Нові жахливі кадри з Бахмута опублікувало видання The New York Times.
«У Бахмуті вже місяцями точиться найтриваліша та найкривавіша битва української війни. Кадри, зроблені The New York Times безпілотником, зафіксували обпалені будівлі, зруйновані школи та вкриті кратерами парки…» - йдеться у коментарі до страшного відео на сторінці видання The New York Times.
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Відео зняв Тайлер Гікс, перебуваючи на базі 93-ї механізованої бригади ЗСУ під Бахмутом.
На кадрах, окрім вщент зруйнованих будинків у колись щасливому і мирному місті, можна побачити, ймовірно, цивільних людей, які пробираються між зруйнованими будинками.
«Маріуполь був таким же кривавим»,
«Жахливо»,
«Ось що Росія несе світу»,
«Руський мор», - коментують кадри з Бахмута, які були зроблені 19 травня, користувачі Twitter з різних куточків світу.
Один з користувачів також опублікував кадри з Бахмути, які були зроблені у 2018-му році.
Нагадаємо, бої за Бахмут тривають. В епіцентрі бойових дій також залишається Мар’їнка.
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Також повідомлялось про жахливий ракетний удар - чому ЗРК "Patriot" не зміг їх збити.
Крім того Politeka.net писала, що сильні пожежі спалахнули після ракетних ударів.