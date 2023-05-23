Ситуация в Белгородской области быстро меняется, так, легион «Свобода России» заявил, что операция продолжается, а население панически убегает.

В сообщении говорится, что резервов у России для реагирования на военные кризисы нет - все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине, пишет Politeka.net.

"В очередной раз разрушен миф о том, что граждане РФ в безопасности и РФ сильна, по факту - власть годами просто разворовывала бюджет и врала, что все хорошо. В Белгородской области паника, частично идет организованная эвакуация, но в основном случаются стихийные побеги", - сообщили партизаны.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков смог лишь заявить, что вторжение диверсантов в Белгородскую народную вызывает глубокую обеспокоенность.

В Минобороны Украины, комментируя атаку на Белгородскую область, заверили, что ВСУ к ней отношения не имеют.

«Мы не ведем войны на чужих территориях. Мы это не раз доказывали. Мы освобождаем свои территории в пределах границ, которые признаны в 1991 году. Все, что происходит внутри России – мы можем наблюдать, мы понимаем, почему так происходит. Для себя мы понимаем, что для нас этот участок границы очень опасен», - сообщила заместитель Министра Обороны Украины Анна Маляр в эфире ТСН , отвечая на вопрос, могут ли украинские войска сейчас зайти на терриорию России.

Также представительница Минобороны Украины сообщила, что сейчас происходит в Белгородской области и что именно стало причиной.

«На сколько мы понимаем, это патриоты россии. Люди, фактически восставшие против путинского режима. Потому что то, что делает Путин с российской федерацией тем, что он с нами ведет войну – это вызывает недовольство у всех сознательных россиян», - отметила Маляр.

По ее словам, россияне в мире стесняются своих папортов и того, что они граждане этой страны.

«Рано или поздно это должно было привести к тому, что сейчас происходит в Белгородской области», - подчеркнула Маляр.



Представительница Минобороны Украины также сообщила, что недовольство зрело на территории России еще давно. И еще до полномасштабного военного вторжения россии в Украину осведомленным гражданам было понятно, что Путин уделяет больше внимания милитаризации государства, чем его развитию. Маляр также убеждена, что, несмотря на результаты всех опросов на территории России, большая часть граждан России не поддерживают страшную войну с Украиной.

«Большинство из них чувствуют за это позор и все понимают, что этот режим нужно менять. И эта критическая масса накопилась именно сейчас, и это не то, что возникло вдруг, оно просто накопилось», - объяснила Маляр.

Отвечая на вопрос, где эти люди, которые сейчас действуют на территории Белгородской области были раньше, почему российская разведка «проспала» подготовку, Маляр объяснила, что все дело в том, что власть России полностью занята войной в Украине и они не видят того, что происходит на их территории.

«И они не понимают, что в их государстве рисков кризиса политического гораздо больше», - подчеркнула Маляр.

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Россиян в Бахмуте ждет настоящий ад, ВСУ продвигаются.

оккупанты пошли в наступление - где сейчас ведутся бои.

Также сообщалось, что коккупанты сбросили авиабомбы возле школы и многоэтажек.