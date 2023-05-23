Ворог здійснив чергову спробу піти в наступ на Куп'янському напрямку.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На лінії зіткнення ворог здійснив чергову спробу піти в наступ в районі Масютівки. Зазнав невдачі та відступив з втратами. Віримо в ЗСУ та робимо усе можливе для перемоги України!», - підкреслив Синєгубов.

Також керівник Харківської ОВА повідомив, що протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів зі ствольної артилерії, РСЗВ та використовуючи ракетне озброєння.

«Внаслідок обстрілів Куп'янська з РСЗВ пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Поранення зазнали дві жінки - 76-ти та 53-х років та цивільний 35-річний чоловік», - розповів Синєгубов.

Усі постраждалі госпіталізовані.

У районі села В'язове Харківського району ворог завдав удару двами ракетами С-300. Вони влучили на відкритій місцевості в полі. На щастя, внаслідок цього удару руйнувань і постраждалих не виявлено.

Додамо, раныше в Генштабы ЗСУ повідомили, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На цих ділянках фронту відбулось понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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