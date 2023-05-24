О последствиях, как пишет Politeka.net, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

«Этой ночью в Великобурлуцкой общине возникли 4 пожара, по предварительным данным, оккупанты нанесли удары дронами-камикадзе Shahed. Горело помещение школы, офисные здания и Дом культуры», – сообщил Синегубов.

Все пожары ликвидированы.

Также Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты наносили удары по Чугуевскому, Харьковскому, Купянскому районам области.

Так, в селе Липцы Харьковского района в результате обстрелов повреждены частные дома и гаражи.

Также в течение суток враг наносил интенсивные удары по городу Волчанск - повреждены жилые дома, придомовые территории и транспортные средства.

«Получил минно-взрывную травму мужчина 33 лет. В г. Купянск обратился к медикам 56-летний мужчина с взрывной травмой. Оба пострадавших госпитализированы, состояние – среднее», - рассказал Синегубов.

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