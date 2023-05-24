Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, из Белозерки Запорожской области оккупанты «просто пачками вывозят 200-х и 300-х».

«И везли как в больницу во временно оккупированный Мелитополь, так и в военные госпиталы, которые находятся в наших захваченных школах.

Такая же ситуация была в Пологах, где их командная группировка также была уничтожена и после этого «Уралами» вывозили своих бывших военных и делали братскую могилу вблизи Чапаевки», – рассказал Федоров в утреннем эфире национального телемарафона.

Мэр Мелитополя добавил, что такая же ситуация в некоторых других населенных пунктах по Запорожской линии фронта.

Кроме того, враг продолжает минировать не только левый берег Днепра, но и всю Запорожскую линию фронта. В основном это Васильевский, Токмакский районы. Это уже не говоря о том, что враг роет окопы на украинских полях, делают бетонные укрытия.

Добавим, ранее Федоров рассказал, что оккупанты на Запорожской области безуспешно пытаются заманить наших мужчин в свой недовойск.

Для этого используют разные методы. Так, по данным Центра нацсопротивления, захватчики пытаются арестовать как можно больше мужчин. Задержанных отправляют в полевые лагеря, где завезенные преступники из России оказывают давление на пленных украинцев, склоняя их к службе в оккупационной армии.

Кроме того, оккупанты разместили объявления о вакансии «охранника». Охранять нужно «государственные границы».

При этом опыт не обязателен, главное иметь статус ветерана боевых действий.

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Кроме того, Politeka.net писала, что новый взрыв напугал российский Белгород.

Также сообщалось, что оккупанты сбросили авиабомбы возле школы и жилых домов.