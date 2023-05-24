Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Одесской области, страшная автокатастрофа произошла на трассе Одесса-Рени у поворота на город Теплодар.
«36-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь с женой и тещей в направлении Одессы, допустил столкновение с грузовым автомобилем с полуприцепом, который остановился на правом участке проезжей части дороги для оказания помощи водителю грузовика, застрявшего на обочине», - рассказали в полиции обстоятельства трагедии.
В результате аварии жена водителя легковушки получила травмы несовместимые с жизнью. Ее мать и муж также с травмами были доставлены в больницу.
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Водители грузовиков не пострадали.
Также появились фото с места трагедии.
Добавим, что также стало известно о смертельной аварии на трассе, ведущей из Киева во Львов.
"Это очень популярная последняя полтора года трасса. По которой выехали многие. Те, кто не хотят испытывать трудности. Киев – Львов. Четыре автомобиля, водитель fiat погиб на месте.... Дополнительные финансовые убытки на несколько миллионов гривен. Не спешите и цените жизнь...", - говорится в киевском паблике.
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Также сообщалось, что в Киеве детские шалости обернулись бедой.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинскую землю всколыхнули новые авиаудары.