Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Одесской области, страшная автокатастрофа произошла на трассе Одесса-Рени у поворота на город Теплодар.

«36-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь с женой и тещей в направлении Одессы, допустил столкновение с грузовым автомобилем с полуприцепом, который остановился на правом участке проезжей части дороги для оказания помощи водителю грузовика, застрявшего на обочине», - рассказали в полиции обстоятельства трагедии.

В результате аварии жена водителя легковушки получила травмы несовместимые с жизнью. Ее мать и муж также с травмами были доставлены в больницу.

Водители грузовиков не пострадали.

Также появились фото с места трагедии.

Добавим, что также стало известно о смертельной аварии на трассе, ведущей из Киева во Львов.

"Это очень популярная последняя полтора года трасса. По которой выехали многие. Те, кто не хотят испытывать трудности. Киев – Львов. Четыре автомобиля, водитель fiat погиб на месте.... Дополнительные финансовые убытки на несколько миллионов гривен. Не спешите и цените жизнь...", - говорится в киевском паблике.

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