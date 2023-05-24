В Сети появились кадры, отснятые в окрестностях Бахмута, пишет Politeka.net.
На них украинские герои приближаются вплотную к противнику.
«Задачу выполняют бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады, 1-го механизированного батальона. Приблизившись вплотную к блиндажам противника, штурмовики удачно атакуют враждебные позиции», - прокомментировал кадры, от которых по коже муравьи, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
Тем временем украинский боец, который воюет на Бахмутском направлении и рассказывает о ситуации на поле боя в своем телеграмм-канале "Бахмутский демон", сообщает, что на флангах "достаточно тяжело".
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В самом Бахмуте оккупанты пытаются накопить силы, чтобы выйти за пределы города.
"Они надеются не потерять фланги и не дать нам тактически окружить и разрезать их группировки", - объяснил "демон" замысел врага.
Также боец сообщил, что в ВСУ есть "определенные достижения", но о них говорить пока рано.
"Пусть произойдет то, что заставит переломить ситуацию, тогда поговорим", – подчеркнул военнослужащий.
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Также сообщалось, что новые кадры из горящего Бахмута шокировали мир.
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