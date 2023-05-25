В ночь на 25 мая враг атаковал Украину ударными дронами иранского производства «Shahed-136/131».

Как пишет Politeka.net со ссылкой на воздушные силы ВС Украины, предположительно враг имел целью атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства.

В общей сложности были зафиксированы пуски 36 баражирующих боеприпасов с северного и южного направлений.

К отражению атаки привлекались подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация, мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушного командования «Юг», воздушного командования «Центр», воздушного командования «Запад» и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины!

«Совместными усилиями все 36 «шахедов» уничтожены!», - сообщают в воздушных силах.

Добавим, вчера вечером враг атаковал Никопольский район дроном-камикадзе. Попал по Марганецкому обществу.

«Поврежден частный дом. Люди уцелели», - сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

А уже к утру оккупанты снова ударили по Никополю.

Напомним, что минувшей ночью оккупанты снова атаковали Киев с воздуха.

Последние новости Украины:

Авиация ВСУ нанесла мощный удар по врагу, уничтожен не только личный состав.

Также сообщалось, что эксперт ответил на сложнейший вопрос, нужно ли было сдать Бахмут.

Также сообщалось, что Китай нашел замену Путину.