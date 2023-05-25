Так, минувшей ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района, пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
«Ракета, предварительно С-300, попала в землю. Повреждение получил частный дом расположенный неподалеку. К счастью, никто не пострадал», – рассказал Синегубов.
Кроме того, за сутки российские захватчики обстреляли населенные пункты Харьковского, Купянского, Богодуховского и Чугуевского районов.
В результате обстрелов Купянска повреждены ясли-сад, два 5-этажных жилых дома и гражданская инфраструктура.
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Также Купянский район пережил удары вражеских БПЛА - поврежден частный дом, уничтожены две хозпостройки и сельхозтехника, повреждено здание школы.
«В селе Кучеривка Купянского района из-за вражеских обстрелов произошел пожар на 2 складских помещениях, поврежден деревообрабатывающий цех», - сообщил Синегубов о последствиях еще одной атаки.
По селу Одноробовка Богодуховского района россияне нанесли удар авиабомбой - поврежден объект гражданской инфраструктуры.
В Волчанске Чугуевского района в результате обстрелов поврежден детский сад и три жилых частных дома.
На поле боя враг еще раз пытался продвинуться в районе Масютовки, но потерпел очередную неудачу и понес потери.
Также стало известно, что возросло количество погибших от рук оккупантов в Донецкой области.
Как сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, на Донецком направлении за прошлые сутки россияне обстреливали Курахово из артиллерии и Ураганов — попали по территории нескольких предприятий.
Также в результате атак на Горловском направлении один человек погиб и четыре дома повреждены в Часовоярской общине.
В Константиновке был ранен один человек и повреждены два дома. В Торецкой общине из-за вражеских обстрелов ранен один человек в Нью-Йорке, повреждены шесть домов и инфраструктурный объект.
На Лисичанском направлении разрушены два дома в Звановке, повреждены еще шесть домов и школа.
Кроме того, зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманского общества.
«Всего за сутки россияне убили одного жителя Донбасса, ранили еще шесть», - сообщил Кириленко.
Напомним, минувшей ночью Украину атаковали десятки вражеских дронов - известно о последствиях.
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