У ніч на 25 травня ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».

Як пише Politeka.net з посиланням на повітряні сили ЗС України, імовірно ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави.

Загалом було зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків.

До відбиття атаки залучали підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід» та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України!

«Спільними зусиллями усі 36 «шахедів» знищено!», - повідомляють в повітряних силах.

Додамо, вчора ввечері ворог атакував Нікопольський район дроном-камікадзе. Влучив по Марганецькій громаді.

«Пошкоджений приватний будинок. Люди вціліли», - повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

А вже на ранок окупанти знову вдарили по Нікополю.

Нагадаємо, що минулої ночі окупанти знов атакували Київ з повітря.

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