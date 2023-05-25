В Киевской области произошло тяжелое ДТП с участием бензовоза.

Первые данные об авитокатастрофе появились в местных пабликах, пишет Politeka.net.

Со ссылками на очевидцев сообщается, что на трассе Киев-Харьков возле Барышевки перевернулся бензовоз и взорвался, начался сильный пожар.

Пока о пострадавших ничего неизвестно.

На кадрах с места ДТП виден большой столб пламени и огня.

Бензовоз слетел с дороги.

Добавим, что ранее стало известно о ДТП с пострадавшим в Фастовском районе. В полиции рассказали, что водитель автомобиля Mitsubishi во время разворота выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с мототранспортом.

Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

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