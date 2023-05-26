Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, ночью российские захватчики нанесли ракетный и авиационный удары "шахедами" по Украине.
«В общей сложности за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара», - сообщили в Генштабе.
Одна из ракет попала в дамбу в районе Карловки Донецкой области. В результате этого удара есть большая угроза подтопления других находящихся рядом населенных пунктов.
«Кроме того, враг нанес 55 авиационных ударов. В частности, были применены 36 иранских ударных БПЛА "Shahed" - все эти воздушные цели были уничтожены. Зафиксировано и 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.
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Кроме того, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения.
Авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Также, за прошедшие сутки нашими защитниками сбит вражеский самолет Су-25.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления окупантов, зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения живой силы, один склад боеприпасов, одну радиолокационную станцию и два артиллерийских подразделения на огневых позициях.
Тем временем в КМВА уточнили, что в результате падения обломков в Оболонском районе Киева зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров, без возгорания и критических разрушений.
"Отдельные фрагменты упали прямо на территорию ТРЦ. Предварительно пострадавших нет", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
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