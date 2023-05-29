Как пишет Politeka.net, о последствиях ракетных ударов по местам расположения оккупантов под Мариуполем рассказал советник городского головы города Петр Андрющенко.

«В течение всей ночи россияне вывозили убитых, раненых и остатки пока живой силы с места попадания в Юрьевке. Уралами и Камазами – карет скорой оказалось катострофически недостаточно», – сообщил Андрющенко.

По его словам, подорван был не только склад БК, большое количество техники и центр управления. Здесь размещались системы обеспечения связи и РЭБ.

«При этом странным образом россиянам удалось скрыть поражение в Никольском от широкого обсуждения в пабликах. Но и там очень неплохое минусование оккупантов», - добавил Андрющенко.

Напомним, в районе оккупированного Мариуполя Донецкой области вечер 28 мая оказался "взрывным". Прилеты по местам расположения окупантов были зафиксированы в Юрьевке и Никольском.

"Из здания военкомата в Никольском, где размещались оккупанты, прямо сейчас выгружают трупы россиян. Не так эффектно, как в Юрьевке. Но не менее эффективно. Просто прекрасные "бывовняные" сутки. Это еще по Мариуполю результаты устанавливаем... Подтверждены первые 20 - 200-х по Юрьевке. Только начало", - отмечал Андрющенко.

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