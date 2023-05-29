Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, экстренные службы уже выехали по вызову вблизи центра столицы.
«Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий!», - призвал Кличко.
Позже мэр Киева добавил, что в Оболонском районе сообщили о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги.
"Все службы направляются на место", - добавил Кличко.
По неподтвержденным данным, по Киеву предварительно ведут огонь баллистикой, «Искандер» и С-300.
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"Спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, пылающей на проезжей части дороги в Оболонском районе", - сообщил мэр столицы.
Также Кличко опубликовал соответствующее фото.
ОБНОВЛЕНО:
По предварительной информации, в результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Подольском районе.
А также в Оболонском р-не на проезжую часть. Все экстренные службы работают на местах.
Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.
"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - сообщили в КГВА.
Также появилось информация об одном пострадавшем.
"Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы", - сообщил Кличко.
Последние новости Украины:
Напомним, минувшей ночью оккупанты атаковали Киев и ракетами, и дронами.
Также сообщалось, что Сырский сделал заявление относительно контрнаступления.