Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав обличчя Героїв, які звільняють українську землю від загарбників, і зробив важливу заяву.

Як повідомив Олександр Сирський, це Лиманський напрямок, пише Politeka.net.

«Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Спірне, Новоселивське, Торське завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці», - повідомив Сирський.

За словами командувача Сухопутних військ, він зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш «гарячих точках» фронту.

Обговорювалися можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті.

Сирський зазначив, що «скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них».

«Подякував та нагородив на передовій воїнів 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр», - повідомив також Сирський.

Додамо, у Генштабі ЗСУ в новому звіті повідомили, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

«Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак», - повідомляли в Генштабі ЗСУ.

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