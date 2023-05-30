В этот раз на своей странице в Instagram звезда фильма "Снайпер. Белый ворон" Павел Алдошин, который с первых дней полномасштабного вторжения рф рискует своей жизнью на фронте, возмутился, как расслабились и забыли о войне гражданские.

"Чтобы держать эти ворота кроме всего физического, воину нужна мотивация духа, гуляки, вы об этом не рассуждали, не приходило вам в голову, как там можно удержаться без отчаяния, когда тебе "спать" под градами в окруженные п**аров, которые постоянно лезут???

Это пропасть, которую "ни в чем не виновные гражданские" постоянно углубляют. Пропасть станет больше, без сомнения, если мы сейчас имеем убийство нацгвардейца во время исполнения — бухим гражданским "госслужащим". Это как???", - пишет Павел Алдошин.

Актер добавил, что нельзя допустить того, чтобы подобные поступки оставались безнаказанными. Павел Алдошин подчеркнул, что украинцам нужно собраться, ведь именно сейчас формируется мощный ударный кулак, и каждый гражданин должен стать его частью.

"Молю. Не выкладывайте видео где вы ох**нно потусили на "славу всу". Делайте это для себя, а не для сетей. Как военный и от имени мне известных военных говорю вам: это наблюдать отвратительно и унизительно. Держите совесть как антенну, потому что у Бога нет уже другого языка с людьми общаться", - добавил Павел Алдошин и призвал украинцев донатить.

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