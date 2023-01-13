Зірка фільму "Снайпер. Білий ворон" із перших днів повномасштабного вторгнення рф разом із іншими українськими захисниками ризикує своїм життям на фронті. Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист поділився трагічною звісткою.

"Війна — прірва. Війна — ненажерлива мерзота... перманентний стан болю змінює чергове усвідомлення, що так боляче тобі ще не було. і біль стає ще сильнішим. підвищуючи в тобі норму градусу болю. "ні, мен, це тобі ще не боліло, а от зараз — відчуй!!!" біль, навіщо? до чого ти мене готуєш? що маєш мені такого відкрити, що досі мені було недоступним? Новий відтінок болю?! Мессера більше нема з нами. немає. все. ніяких некрологів. крізь біль просочується тільки вдячність, що ти був, що ти воював з нами і за нас, і ти назавжди в серці. розумний, вихований, тонкий і мужній козак, що кров'ю змастив цю важку машину, яку всі ми кличемо "перемога", — написав Павло Алдошин.

"Ми з хлопцями йдемо далі. часу обмаль, щоб відчувати. твоє навіки "гостре лезо" січе повітря попереду наших куль", — додав актор.

Українці в коментарях до посту Алдошина також висловлюють свої співчуття:

"Герої не вмирають!вічна пам‘ять та співчуття рідним…дякуємо за все😢 ";

"Дякую Вам, хлопці. За те, що можу спокійно навчатися, за щоденну каву, за розмови з сім'єю, за Все".

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