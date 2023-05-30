Как сообщает Politeka.net со ссылкой на руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова, у правоохранителей уже более 50 сообщений от граждан о повреждениях домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей.
«К сожалению, есть четыре пострадавших от осколочных ранений», - сообщил Небитов.
По его словам, «это майское утро могло бы быть по-настоящему хорошим для украинцев, если бы не бешенный северный сосед».
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Тем временем в сети появились кадры с места страшного пожара, ставшего следствием атаки на Киев. Напомним, сейчас известно о гибели молодой женщины.
"Восемнадцатая массированная атака террористов за май на Киев! Спасатели держат свой фронт. Только за ночь к ликвидации последствий было привлечено 152 человека и более 30 единиц техники…», - отметил глава ГСЧС Украины Сергей Крук.
Напомним, в Голосеевском районе столицы из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуировано более 20 жителей. Один человек погиб, три травмированы.
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В Печерском районе обломками дрона повредило автомобили. В Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом, также повреждены припаркованные автомобили. В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону, а в Подольском – на нежилую застройку.
В Святошинском районе обломки рухнули на территорию одного из предприятий.
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