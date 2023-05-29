Як пише Politeka.net, про наслідки ракетних ударів по місцях розташування окупантів під Маріуполем розповів радник міського голови міста Петро Андрющенко.

«Протягом всієї ночі росіяни вивозили вбитих, поранених та залишики поки живої сили з місця влучання в Юр’ївці. Уралами та Камазами - карет швидкої виявилось катострофічно недостатьно», - повідомив Андрющенко.

За його словами, в місті ураження був не лише склад БК, велика кількість техники та центр керування. Тут розміщувались системи забеспечення зв’язку та РЕБ.

«При тому, дивним чином росіянам вдалось приховати ураження в Нікольському від широкого обговорення в пабліках. Але й там дуже непогане мінусування окупантів», - додав Андрющенко.

Нагадаємо, в районі окупованого Маріуполя на Донеччині вечір 28 травня виявився "вибуховим". Прильоти по місцях розташування окупантів були зафіксовані в Юр'ївці та Нікольському.

"З будівлі військкомату в Нікольському, де розміщувались окупанти, просто зараз вивантажують трупи росіян. Не так ефектно, як в Юр’ївці. Але не менш ефективно. Просто прекрасна бавовняна доба. Це ще по Маріуполю результати встановлюємо... Підтверджено перші 20 — 200-х по Юр’ївці. Лише початок", - зазначав Андрющенко.

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