Российские захватчики полностью разрушат все, к чему могут достать.

Так, только за минувшие сутки Угледар перенес три авиаудара и 15 артобстрелов. Также под огнем оккупантов в Донецкой области оставались Новоукраинка, Пречистовка, Максимовка и Большая Новоселка, пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Под утро произошел массированный артобстрел Авдеевки.

Также пять раз под обстрелы попадала Кураховская община: в Курахово повреждено 7 частных домов, 2 многоэтажки и сельхозпредприятие, в Волченке и Остром повреждено по одному дому.

Под огнем артиллерии оказались Красногоровка и Георгиевка.

На Горловском направлении два человека погибли и 8 ранены в результате бомбового удара по Торецку.

«Уничтожены АЗС, повреждены 2 многоэтажки, 2 админздания и школа. В Часовоярской общине повреждены 2 дома. Утром произошел артобстрел Константиновки – повреждено предприятие», - сообщил Кириленко.

На Лисичанском направлении 2 человека ранены в Звановке. Поврежден дом и нежилое помещение в Северске.

Тем временем жители Авдеевки сообщают, что в городе уничтожена еще одна многоэтажка. По их словам, в результате атак российских захватчиков здания ежедневно складываются как карточные домики, враг уничтожает город до основания.

Одним из последних после прямого попадания российской ракеты упал дом в центре Авдеевки. Тонны строительного мусора перекрыли проезд по главной дороге.

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Последствия новой атаки дронов оказались еще более страшными.

Также сообщалось, что июнь может оказаться переломным не только на поле боя.

Кроме того, Politeka.net сообщала о жертвах и разрушениях в результате ночной атаки на Киев.