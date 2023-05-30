Так, только за минувшие сутки Угледар перенес три авиаудара и 15 артобстрелов. Также под огнем оккупантов в Донецкой области оставались Новоукраинка, Пречистовка, Максимовка и Большая Новоселка, пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя Донецкой ОГА Павла Кириленко.
Под утро произошел массированный артобстрел Авдеевки.
Также пять раз под обстрелы попадала Кураховская община: в Курахово повреждено 7 частных домов, 2 многоэтажки и сельхозпредприятие, в Волченке и Остром повреждено по одному дому.
Под огнем артиллерии оказались Красногоровка и Георгиевка.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
"Отвратительно и унизительно": известный актер и боец ВСУ Павел Алдошин жестко обратился к украинцам
Путин выбрал себе приемника: кто заменит жестокого диктатора в Кремле
Люди умирают под завалами: россияне уничтожают еще один город, это "второй Бахмут"
"Поняли, что ПВО Киева не пробить": россияне перенесли точку удара, какая область в наибольшей опасности
На Горловском направлении два человека погибли и 8 ранены в результате бомбового удара по Торецку.
«Уничтожены АЗС, повреждены 2 многоэтажки, 2 админздания и школа. В Часовоярской общине повреждены 2 дома. Утром произошел артобстрел Константиновки – повреждено предприятие», - сообщил Кириленко.
На Лисичанском направлении 2 человека ранены в Звановке. Поврежден дом и нежилое помещение в Северске.
Тем временем жители Авдеевки сообщают, что в городе уничтожена еще одна многоэтажка. По их словам, в результате атак российских захватчиков здания ежедневно складываются как карточные домики, враг уничтожает город до основания.
Одним из последних после прямого попадания российской ракеты упал дом в центре Авдеевки. Тонны строительного мусора перекрыли проезд по главной дороге.
Последние новости Украины:
Последствия новой атаки дронов оказались еще более страшными.
Также сообщалось, что июнь может оказаться переломным не только на поле боя.
Кроме того, Politeka.net сообщала о жертвах и разрушениях в результате ночной атаки на Киев.