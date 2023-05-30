Поліція Київщини фіксує пошкодження після нової страшної атаки безпілотників, а в Києві діти радіють, що їм вдалося вижити.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, правоохоронці мають вже понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок.

«На жаль, маємо чотирьох потерпілих від осколкових поранень», - повідомив Нєбитов.

За його словами, «цей травневий ранок міг би бути по-справжньому добрим для українців, якби не оскаженілий північний сусід».

Тим часом в мережі з’явилися кадри з місця страшної пожежі, яка стала наслідком атаки на Київ. Нагадаємо, на даний момент відомо про загибель молодої жінки.

"Вісімнадцята масована атака терористів за травень на Київ! Рятувальники тримають свій фронт. Лише за ніч до ліквідації наслідків було залучено 152 особи та понад 30 одиниць техніки…», - зазначив голова ДСНС України Сергій Крук.

Нагадаємо, в Голосіївському районі столиці через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Евакуйовано понад 20 мешканців. Одна людина загинула, три травмовано.

«Як ми взагалі вижили там?»: обговорюють наслідки атаки діти, які мешкають в будинку.

В Печерському районі уламками дрона пошкодило автомобілі. В Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок, також пошкоджено припарковані автомобілі. В Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону, а в Подільському - на нежитлову забудову.

В Святошинському районі уламки впали на територію одного з підприємств.

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