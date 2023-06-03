В связи с войной в Украине, образовательный процесс претерпел изменения. Так, в 2023 году выпускники будут проходить национальное мультипредметное тестирование (НМТ) вместо Внешнего независимого оценивания. Издание Освіта.ua сообщило о правилах и процедуре допуска абитуриентов к тестированию во временные экзаменационные центры (ВЭЦ).
Процедура допуска в ВЭЦ
- Чтобы быть допущенным в экзаменационный центр для прохождения НМТ, участник должен предъявить следующие документы:
- Паспорт.
- Сертификат (необходимо распечатать его самостоятельно с информационной страницы накануне тестирования).
- Приглашение (может быть в онлайн-формате, участник может скачать его на телефон и предъявить в таком виде для входа в ВЭЦ).
Участникам тестирования разрешается взять с собой в аудиторию прозрачную бутылку с водой и ручку любого цвета для работы с черновиком.
Процедура входа в аудиторию
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При входе в ВЭЦ участника встретит специалист, говорящий на украинском языке, который проверит его документы и сообщит номер аудитории, где будет проходить тестирование. Это правило действует как для центров на территории Украины, так и за ее пределами.
На входе в центр будут размещены списки с фамилиями участников и распределением по аудиториям.
Каждому участнику НМТ будет выделено отдельное место за компьютером в аудитории. Сотрудник центра назначит участнику его место перед началом тестирования.
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