Так, в новом отчете Генштаба ВСУ сообщается, что сегодня ночью противник снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области.

Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 10 из 10 ракет были уничтожены.

Всего за прошедшие сутки противник нанес три ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Кроме того, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей – украинские защитники отразили 21 вражескую атаку.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении оккупант вел наступательные действия южнее Белогоровки, успеха не имел.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Орехово-Василовки и Белой Горы.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не вел.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка.

«Несмотря на многочисленные призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров, оккупанты продолжают превращать временно захваченный Энергодар Запорожской области в военно-логистическую базу. Так, завод "Нестандартного оборудования и трубопроводов" используется захватчиками для ремонта военной техники, а завод "Специальных конструкций" и "Домостроительный комбинат" оккупанты превратили в склад военной техники, оружия и боеприпасов», - сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, минувшей ночью россияне нанесли по Киеву страшный ракетный удар, много раненых, среди погибших – дети.

Последние новости Украины:

Беспилотники атаковали в России новую цель.

Кроме того, Politeka.net писала, как с Путиным разберется ближайший "друг".

Также сообщалось о несчастье во Львове – в мальчика выстрелил одноклассник.