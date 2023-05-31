Так, згідно з повідомленнями у місцевих пабликах, у Краснодарському краї вибух пролунав на Афіпському НПЗ.
Місцева влада повідомила про атаку дронів.
За словами місцевих жителів, потужний вибух було чутно за кілька кілометрів.
В результаті спалахнула одна з установок з перегонки мазуту.
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Проектна потужність з переробки нафти НПЗ становить 6,25 млн. тонн на рік. Виробляє дизельне паливо, газовий бензин, газойль, мазут та сірку.
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«Курять абияк», «Благодатний вогонь зійшов» , - коментують кадри пожежі на НПЗ користувачі соцмереж.
Також минулої ночі пожежі спалахнули у Шебекіному Білгородської області. У центрі населеного пункту горіли автомобілі, у будинках вибило шибки. Губернатор Білгородської області Росії Гладков повідомив, що це наслідки обстрілу.
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