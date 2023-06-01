Под постоянными обстрелами остается Донбасса, пишет Politeka.net.
По словам руководителя Донецкой ОВА Павла Кириленко, накануне утром россияне обстреляли Удачное – один человек погиб, два человека ранены. Кроме того, враг сбросил бомбу ФАБ-250 на Славянск. В результате удара повреждены 7 домов.
«На Донецком направлении поврежден дом и линии электропередач в Очеретино. Авдеевка подверглась артиллерийским и танковым обстрелам», - рассказал Кириленко.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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На Горловском направлении ранен один человек и повреждены три дома в Константиновке. Еще один дом поврежден в Иванополье.
На Лисичанском направлении, согласно оперативным данным, повреждены два дома и админздание в Северском. Еще три дома повреждены в Кривой Луке Лиманской общины.
По словам Кириленко, за сутки россияне убили двух жителей Донбасса, еще пять человек получили ранения.
ФАБ-250 – советская авиабомба, оснащенная фугасной боеголовкой. Боеприпас весит 250 кг и применяется авиацией ВС РФ, а также некоторых постсоветских республик и некоторыми импортируемыми странами. Бомбу использовали, в частности во время многих конфликтов в Азии и Африке.
Пока известно, что россияне установили на авиационные бомбы ФАБ-250 навигационные системы, превратив их в высокоточные боеприпасы.
Улучшенная бомба может планировать к цели на расстояние до 80 км, если самолет сбросит ее на скорости 800-900 км/ч.
Россия уже применяет такие «улучшенные» бомбы на войне в Украине, сбрасывая их с многофункциональных бомбардировщиков Су-34.
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