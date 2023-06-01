Так, у новому звіті Генштаба ЗСУ повідомляється, що сьогодні вночі противник знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області.
Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 10 з 10 ракет були знищені.
Загалом протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Крім того, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей – українські захисники відбили 21 ворожу атаку.
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На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.
На Лиманському напрямку окупант вів наступальні дії південніше Білогорівки, успіху не мав.
На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки та Білої Гори.
На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.
«Попри численні заклики з боку МАГАТЕ і світових лідерів, окупанти продовжують перетворювати тимчасово захоплений Енергодар Запорізької області на військово-логістичну базу. Так, завод "Нестандартного обладнання і трубопроводів" використовується загарбниками для ремонту військової техніки, а завод "Спеціальних конструкцій" і "Домобудівний комбінат" окупанти перетворили на склад військової техніки, зброї та боєприпасів», - повідомили в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, минулої ночі росіяни завдали по Києву страшного ракетного удару, багато поранених, серед загиблих – діти.
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