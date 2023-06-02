Сообщения о пожаре столичные спасатели получили около трех часов ночи, пишет Politeka.net.

Как выяснилось, пожар возник в двухэтажном недостроенном здании, что повлекло за собой частичное обрушение крыши.

Возникла угроза распространения огня на рядом расположенное административное здание.

Локализовать пожар удалось около пяти часов утра, а в 5.14 огонь удалось полностью погасить. Распространение огня спасатели предотвратили.

Напомним, этой ночью столицу ночью снова терроризировали дронами и ракетами.

Ночью оккупанты атаковали Киев 15 крылатыми ракетами и 18 БпЛА.

Все враждебные цели были уничтожены.

«За последние 6 дней рашисты нанесли уже 6-й воздушный удар по городу! И каждый раз враг менял оружие. В этот раз атака была комбинированной – дронами и крылатыми ракетами одновременно. Пуски были совершены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно по разным направлениям Киев атаковали БпЛА, по предварительным данным – баражирующие боеприпасы «Shahed», - сообщали в КГВА.

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Новая атака врага повлекла за собой большую беду.

У оккупантов новый безумный план – что известно.

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