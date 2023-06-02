По словам Залужного, в ночь на 2 июня противник атаковал Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131, пишет Politeka.net.

Заходили с южного направления, используя рельеф местности и русло реки Днепр.

Также оккупанты выпустили крылатые ракеты Х-101/Х-555. Атаковали со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из Каспия.

«Заходили с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону», – сообщил Залужный.

Однако подлым планам окупантов не дали осуществиться - силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО составляющих Сил обороны Украины все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон были уничтожены.

В свою очередь в полиции Киевской области сообщили, что в результате массированной атаки дронами и ракетами по Киевщине есть травмированные.

В одном из районов области в результате атаки оккупанта частично повреждены хозяйственные помещения и забор одного из частных поместий.

В результате атаки травмы получили 11 летний мальчик и пожилой мужчина.

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