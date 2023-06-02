Повідомлення про пожежу столичні рятувальники отримали близько третьої години ночі, пише Politeka.net.

Як з’ясувалось, пожежа виникла у двоповерховій недобудованій будівлі, що спричинила часткове обвалення даху.

Виникла загроза поширення вогню на поряд розташовану адміністративну будівлю.

Локалізувати пожежу вдалося близько п’ятої години ранку, а о 5.14 вогонь вдалося повністю загосити. Поширенню вогню рятувальники запобігли.

Нагадаємо, цієї ночі столицю вночі знову тероризували дронами та ракетами.

Вночі окупанти атакували Київ 15 крилатими ракетами і 18 БпЛА.

Всі ворожі цілі було знищено.

«За останні 6 днів рашисти завдали вже 6-го повітряного удару по місту! І кожного разу ворог змінював зброю. Цього разу атака була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно. Пуски були здійснені із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно, з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси «Shahed», - повідомляли в КМВА.

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