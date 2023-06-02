Бои в Шебекино Белгородской области – это только начало боевых действий, пришедших непосредственно на территорию России.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя события на Белгородчине, пишет Politeka.net.

Шебекино, по его словам, это только начальные «ворота войны», переносящие военные действия на территорию рф.

При этом это стало ожидаемо для многих однако неожиданно для самих россиян, подчеркнул Подоляк, сообщив также факты, которые гражданам рф необходимо знать о собственной стране.

Так, по словам Подоляка, в то время как «Русский добровольческий корпус» ставит защиту соотечественников в приоритет, выверяя каждый шаг и действие, путинские военные жалеть гражданских не будут.

«Поэтому в жилых кварталах будут размещаться склады, ремонтные мощности, станции РЭБ, бронетехника и артиллерия, а главное – ракетчики, корректирующие обстрелы Харькова. Гражданские неосознанно все это прикрывают…», - сообщил Подоляк обратившись к россиянам.

Также советник главы ОП заверил граждан рф, что эвакуировать их никто не будет

«ВС РФ гражданское население нужно для системного прикрытия, обслуживания расквартированных частей и/или для самостоятельного уничтожения из информационных и пропагандистских соображений. Ничего личного. Просто массовка», - пояснил Подоляк.

Это, добавил советник главы ОП, стандартная практика российских военных. Именно так они воевали на Донбассе в 2014-2015-м.

«Напомню прямую речь «стратега» Путина: «Мы стоим за гражданскими, и пусть враг попробует стрелять». Так что не питайте иллюзий – белгородцы, куряне, брянчане, ростовчане и прочие обязательно узнают, что такое «путинское прикрытие». Думайте, обсуждайте, убегайте самостоятельно… пока можно», - заявил Подоляк, обратившись к россиянам.

Добавим, что танки добровольцев уже под Шебекино. По их словам, в селе Новая Таволжанка ведутся боевые действия против российских войск.

В легионе «Свобода России» сообщают, что путинские войска, также как и под Грайвороном, не считаются с гражданским населением.

«Огнем артиллерии накрывают любые точки, где засекают движение легионеров и РДК. Под Таволжанкой противник уничтожил машину Рено с гражданскими, приняв ее за машину с нашей диверсионной группой. Минимум двое гражданских погибли и это прямое следствие непрофессионализма путинской армии», - сообщают «легионеры».

Мирным жителям настоятельно рекомендуют не покидать укрытий и ждать окончания боевых действий.

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