Оккупанты непрерывно сжигают, уничтожают и разрушают жилье и имущество мирных украинцев.

Так, сегодня утром в 6:00 россияне обстреляли Купянск.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова, повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные сооружения.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В целом за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. Вчера вечером оккупанты с территории России нанесли ракетные удары по городу Чугуев. Повреждены дома и хозяйственные постройки, предварительно - без пострадавших.

В пгт Золочев Богодуховского района ранен 40-летний гражданский мужчина и женщина 38 лет, повреждено здание детской спортшколы.

В Купянском районе из-за вражеских обстрелов произошел лесной пожар. В селе Песчаное поврежден частный жилой дом, ранена женщина 58 лет.

Тем временем стало известно, что дважды за ночь оккупанты били по Никополю Днепропетровской области.

Обстреливали город из тяжелой артиллерии.

В результате атак повреждены церковь и частное предприятие. Поверждены 9 жилых домов, хозяйственная постройка и линии электропередач. Люди целые.

«Атаковал враг область и беспилотником. Но военные из "Восток" железяку приземлили. Сбили "Шахед"», - сообщил руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Кроме того, враг продолжает атаковать города и села Запорожской области.

За прошедшие сутки 71 обстрел пришелся по 19 населенным пунктам.

К счастью, люди не пострадали. Зафиксировано 12 разрушений жилья и имущества местных жителей, сообщает ЗОВА.

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