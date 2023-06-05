У Мережі з'явилися страшні кадри із Авдіївки, пише Politeka.net.
На кадрах можна побачити руїни багатоповерхівок, в яких ще нещодавно жили і були щасливі люди.
«Тут ще перебувають чотири людини, під завалами. Це найсвіжіший приліт», - каже автор відео.
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За його словами, недалеко вже є «позиція орків».
«Ось так люди живуть в Авдіївці…. Просто дитячий майданчик», - каже автор страшних кадрів, на яких відображено розбите місто.
Додамо, раніше голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомляв, що рятувальна техніка заїхати до міста не може.
«На жаль, є люди, які залишаються під завалами багатоповерхових будинків, ми не можемо розібрати ці завали, тому що у місті відсутня спастехніка і неможливо її до міста завезти, бо до 20 кілометрів дороги до міста постійно під обстрілами», - повідомляв керівник Авдіївської міської військової адміністрації.
За його словами, щодня місто страждає, зокрема, від авіаударів.
Так, 23 травня росіяни завдали авіаудару по багатоповерхівці і 9 поверхів будівлі зруйнувалися до фундаменту. Відразу повідомлялося про двох поранених, серед них була жінка у тяжкому стані. Під завалами могло бути від 2 до 5 людей.
Минула доба не стала винятком. Так, згідно з новими даними ЗСУ, противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, а також вів артилерійські обстріли міста.
При цьому в місті залишаються понад тисячу мирних жителів, переважно це люди похилого віку.
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