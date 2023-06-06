Экс-министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире Эспрессо рассказала об особенностях сдачи национального мультипредметного теста в этом году (НМТ-2023).

Во-первых, в НМТ-2023 впервые вводятся пороговые баллы. Абитуриентам нужно будет правильно ответить хотя бы на 10% вопросов для того, чтобы вообще получить сертификат. В прошлом году таких пороговых баллов не было.

По словам экспертки, НМТ-2023 не будет настолько сложным, как было Внешнее независимое оценивание (ВНО).

"Это связано, например, с тем, что нет открытых вопросов. Действительно, из-за войны сама эта система национального мультипредметного теста значительно упростила сам путь абитуриента, потому что он сдает тест только один раз, с трех предметов одновременно. Тест будет длиться 180 минут. И, конечно, по сравнению с отдельными предметами внешнего независимого оценивания, на которые нужно было идти, их сдавать, писать творческие задания, в этом смысле само тестирование будет легче", — заявила Гриневич.

Экс-министр также опровергла заявление эксперта по образовательным вопросам Александра Кондратюка, который заявил, что НМТ-2023 будет самым жестким за все 15 лет проведения тестирования.

"Конечно, сдавать три предмета одновременно нелегко, но то, что будут именно такие форматы — это закрытые вопросы, где вы либо устанавливаете соответствие, либо выбираете один ответ из четырех или из пяти — конечно, что это облегчает само тестирование" , – подчеркнула экспертка.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы массово сообщают о проблемах при регистрации на НМТ-2023.

Также ранее сообщалось об отмене ВНО и новых правилах поступления в университеты, что нужно знать абитуриентам об НМТ-2023.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинец отказался платить за "коммуналку" из-за лишних цифр в счете.