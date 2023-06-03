У зв'язку з війною в Україні, освітній процес зазнав змін. Так, у 2023 році випускники проходитимуть національне мультипредметне тестування (НМТ) замість Зовнішнього незалежного оцінювання. Видання Освіта.ua повідомило про правила та процедуру допуску абітурієнтів до тестування до тимчасових екзаменаційних центрів (ВЕЦ).

Процедура вступу до ТЕЦ

Щоб бути допущеним до екзаменаційного центру для проходження НМТ, учасник має пред'явити такі документи:

Паспорт.

Сертифікат (необхідно роздрукувати його самостійно з інформаційної сторінки напередодні тестування).

Запрошення (можливо в онлайн-форматі, учасник може завантажити його на телефон та пред'явити у такому вигляді для входу до ТЕЦ).

Учасникам тестування дозволяється взяти з собою в аудиторію прозору пляшку з водою та ручку будь-якого кольору для роботи з чернеткою.

Процедура входу в аудиторію

При вході до ТЕЦ учасника зустріне фахівець, який розмовлятиме українською мовою, який перевірить його документи та повідомить номер аудиторії, де проходитиме тестування. Це діє як для центрів на території України, так і за її межами.

На вході до центру будуть розміщені списки з прізвищами учасників та розподілом за аудиторіями.

Кожному учаснику НМТ буде виділено окреме місце за комп'ютером в аудиторії. Співробітник центру призначить учаснику його місце перед початком тестування.

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