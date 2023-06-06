Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают в ОК "Юг".

«Пока уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация отслеживается», – говорится в сообщении.

Ранее по Сети начало распространяться видео поврежденной или разрушенной Каховской ГЭС.

В свою очередь известный военный аналитик Богдан Мирошников сообщает:

«Они все-таки это сделали. Скорее всего, с помощью взрывчатки, заложенной еще прошлой осенью».

По его словам, оккупанты очень боятся, что Силы Обороны могут оказаться на левом берегу, ведь отходить пришлось бы на 15-20 км в глубину из-за особенностей рельефа местности.

«Поэтому решили совершить акт терроризма и действовали превентивно. Жителям прибрежной зоны левобережья я бы советовал эвакуироваться как можно скорее. Учитывая, что доступа к конструкциям шлюза в ближайшее время не будет, неизвестно, как быстро уровень воды будет понижаться.

Ничтожества настолько боятся контрнаступления ВСУ, что уже пожертвовали водой в Крым. А все потому, что они догадываются, что рано или поздно бежать придется и оттуда», - отметил Мирошников, опубликовав карту, на которой отмечены высоты и просматриваются потенциальные зоны риска.

Тем временем украинский политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов коротко предупредил о последствиях подрыва Каховской ГЭС: Крым без воды; Климатические и экологические изменения региона; Минус переправа; Затопления.

В пабликах уже появились кадры последствий подрыва ГЭС - в одном из населенных пунктов Херсонщины вода быстро поднимается.

В ОК "ЮГ" дали коротки рекомендации, как действовать:

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