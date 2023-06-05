Так, сьогодні зранку о 6:00 росіяни обстріляли Куп'янськ.
Як повідомляє Politeka.net з посиланням на керівника Харківської ОДА Олег Синєгубов, пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Загалом протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Учора ввечері окупанти з території рф завдали ракетних ударів по місту Чугуїв. Пошкоджені будинки та господарчі споруди, попередньо - без потерпілих.
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У смт Золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю дитячої спортшколи.
У Куп'янському районі через ворожі обстріли сталася лісова пожежа. У селі Піщане пошкоджено приватний житловий будинок, поранена жінка 58 років.
Тим часом стало відомо, що двічі за ніч окупанти били по Нікополю Дніпропетровської області.
Обстрілювали місто з важкої артилерії.
Внаслідок атак пошкоджені церква та приватне підприємство. Побиті 9 житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач. Люди цілі.
«Атакував ворог область і безпілотником. Та військові з ПвК "Схід" залізяччя приземлили. Збили "Шахед"», - повідомив керівник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Крім того ворог продовжує атакувати міста і села Запорізької області.
Минулої доби 71 обстріл прийшовся по 19 населених пунктах.
На щастя, люди не постраждали. Зафіксовано 12 руйнувань житла та майна місцевих жителів, повідомляє ЗОВА.
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