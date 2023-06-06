По словам жителей Генического района Херсонщины, несколько ракет попали в Новоалексеевское профессиональное техническое училище №23.

Помещение училища и его общежитие российские оккупанты превратили в казарму для своих военных, а на его территории находилась военная техника, сообщает местны паблик "Генічеськ.ua".

На кадрах, опубликованных после «прилетов», можно увидеть, что разрушения значительные и жить здесь оккупанты больше не смогут – рухнули целые этажи зданий.

Более того, десятки захватчиков погибли либо получили ранения.

Тем временем набирают обороты последствия катастрофы, причиной которой стал подрыв оккупантами Каховской ГЭС. Улицы превратились в реки, потоки воды уносят жилые дома.

В некоторых местах уровень воды достигает крыш частных домов.

Эвакуация продолжается.

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Мужчина умер посреди оживленной улицы.

В "Минэнерго" раскрыли последствия новой катастрофы.

Также сообщалось, что после ракетной атаки вспыхнули пожары, авто превратились в факелы.