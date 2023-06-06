Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Київщини, внаслідок ворожого удару пошкоджено гуртожиток та понад 20 автомобілів в одному із районів області.

«Сталось також займання одного із торговельних об’єктів. Пожежу своєчасно ліквідували. Потерпілі відсутні», - розповіли в поліції.

Правоохоронці наголошують - в разі виявлення уламків ракет чи дронів ні в якому разі не можна чіпати вибухонебезпечні предмети руками. У такій ситуації необхідно терміново повідомляти в екстрені служби.

Додамо, уночі 6-го червня в період з 00.30 по 04.00 год окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

Атакували традиційно – з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет», - повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці.

Тим часом прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляє, що внаслідок підриву Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Наразі проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні. Сформовані евакуаційні потяги до Миколаєва.

«Знищення Каховської ГЕС — терористичний акт з боку росії, яка несе за це повну відповідальність. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави….», - повідомив Шмигаль, закликаючи світ відреагувати, але не просто словами, а діями.

В «Укргідроенерго» тим часом заявили заявили, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню.

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