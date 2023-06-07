За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений, пишет Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Согласно новым данным, на Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационне удары в районе Огурцового Харьковской области.
Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов.
На Купянском направлении за прошедшие сутки населенные пункты в очередной раз оказались под артиллерийским и минометным огнем противника.
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На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка Луганской области и Берестово Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клищиевки, успеха не имел.
Также сообщается, что на Авдеевском направлении противник наступательных действий не вел.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все 13 атак противника в районе города Марьинка, в то же время враг нанес авиационные удары в пределах населенного пункта.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары и осуществил обстрелы населенных пунктов.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.
В свою очередь аналитики американского Института изучения войны отмечают, что украинские силы, вероятно, вытеснили российские войска с позиций к западу от Клищиевки.
"Российские военкоры утверждали, что на юго-западной окраине Бахмута идут упорные бои и что украинские силы вытеснили российские войска с позиций к западу от Клищиевки", — говорится в отчете.
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