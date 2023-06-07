В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС на Херсонщине ориентировочно затоплено 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правобережье и в несколько раз больше на оккупированном левом берегу области.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, опираясь на предварительные оценки.

Согласно предварительным выводам, техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

Для понимания масштабов – в 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тыс. га., с которых было собрано около 4 млн тонн зерновых и масличных культур.

Подрыв Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской области, 74% – в Запорожской и 30% – в Днепропетровской областях.

«Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню. Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов», – предупреждают в министерстве.

Последствия уничтожения Каховской ГЭС отразятся и на рыбном хозяйстве.

«Уже фиксируется гибель рыб, как молодых, так и взрослых особей. Только что закончился период нереста и в результате падения уровня воды икра высохнет на обмелевших участках», - сообщили специалисты.

Кроме того, вынесенная с потоком воды фауна водохранилища в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, также погибнет.

«Поскольку в дальнейшем при понижении «паводковой» волны, эти биоресурсы окажутся на суше», - объясняют в Минагрополитики.

Но это еще не все. Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленые воды Черного моря. Черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть.

В Министерстве прогнозируют, что последствия разорения водных биоресурсов будут прослеживаться в течение нескольких лет подряд, даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время.

Ведь возобновление популяций рыб, восстановление донных ценозов кормовой базы требует много времени.

Добавим, в "Укргидроэнерго" ранее сообщали, что через 2-4 дня водохранилище перестанет существовать, через 4-5 дней вода пойдет на убыль, ориентировочно через 10 дней вся накопившаяся вода вытечет в Черное море.

Тем временем в Херсоне по состоянию на утро 7 июня вода продолжает прибывать.

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