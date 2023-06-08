Для достижения своих целей российские захватчики продолжают применять тактику террора, наносить удары, обстреливать жилые кварталы.

Так, согласно данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

К величайшему сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Добавим, четыре ракеты россия выпустила по Авдеевке. Очередной страшный удар произошел утром 7 июня.

В результате атаки один человек получил ранения

"Авиаракетный удар. Четыре ракеты залетело в город. Ранен один гражданский - мужчина 1978 года рождения. Его эвакуировали в больницу Мирнограда, состояние его тяжелое", - сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его информации, в городе остается 1731 человек.

А уехавшие мечтают о возвращении и об ограждении от россии настоящей стеной:

«Я все равно вернусь в свой любимый город», «Построим стену, засыпем обломками наших разрушенных домов и отгородимся от этих тварей навсегда», - пишут жители Авдеевки в соцсетях.

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