Так, согласно данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
К величайшему сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.
Добавим, четыре ракеты россия выпустила по Авдеевке. Очередной страшный удар произошел утром 7 июня.
В результате атаки один человек получил ранения
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"Авиаракетный удар. Четыре ракеты залетело в город. Ранен один гражданский - мужчина 1978 года рождения. Его эвакуировали в больницу Мирнограда, состояние его тяжелое", - сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
По его информации, в городе остается 1731 человек.
А уехавшие мечтают о возвращении и об ограждении от россии настоящей стеной:
«Я все равно вернусь в свой любимый город», «Построим стену, засыпем обломками наших разрушенных домов и отгородимся от этих тварей навсегда», - пишут жители Авдеевки в соцсетях.
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