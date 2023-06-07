Так, окупанти скинули на Харківщину плануючу фугасну авіабомбу ФАБ-500 з керованим модулем планування та корекції, пише Politeka.net.
Авіабомба впала поблизу одного з населених пунктів у Куп’янському районі, але, на щастя, не вибухнула.
«Куп'янський район Харківщини щоденно потерпає від хаотичних артилерійських обстрілів та авіаударів. Велика частка боєприпасів не вибухають і залишаються у надзвичайно небезпечному стані в населених пунктах і на сільськогосподарських угіддях, а відтак несуть смертельну небезпеку», - розповіли в поліції.
ФАБ-500 - один із найнебезпечніших боєприпасів, які є на озброєнні в російській армії. Вона містить в собі 300 кілограмів вибухівки і залишає після себе вирву глибиною 5 метрів та діаметром 30 метрів.
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Страшний «подарунок» від росіян місцеві мешканці знайшли під час сільськогосподарських робіт і викликали поліцію.
Спеціалісти-вибухотехніки ГУНП Закарпатської, Кіровоградської та Луганської області, які працюють на Харківщині у складі зведеного загону, демонтували вручну підривач авіабомби та перевели її у придатний до транспортування стан.
Після цього авіабомбу вивезли з зони, де вибух міг би спричинити критичні руйнування і знищили на спеціальному підривному майданчику.
ФАБ-500 в основному використовувалася над Афганістаном радянськими та союзними афганськими військами упродовж 1980-х років. Також цю авіабомбу використовували над Сирією як російські, так і сирійські військові літаки.
Після 24 лютого 2022-го року війська Росії використовують ФАБ-500 для бомбардування українських міст, в тому числі Харкова, Чернігова, Сум.
Крім того, ФАБ-500 та ФАБ-3000 російські військові скинули з бомбардувальників Ту-22М3 на українських захисників, що тримали оборону в "Азовсталі".
З початку 2023 року росія стала інтенсивно застосовувати бомби ФАБ-500М62 з модулем планування та корекції, який перетворює бомби вільного падіння на високоточний боєприпас з максимальною дальністю застосування до 70 км.
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