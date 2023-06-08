Как сообщают местные СМИ, российский Владивосток затопило. Под воду уходят автомобили и городские киоски, повсюду образовались «водопады», а улицы превратились в бурные реки.

В городе введен режим повышенной готовности, который будет действовать до утра 13 июня.

«Владивосток тонет!», - пишут местные в соцсетях.

Другие пользователи отмечают, что это «месть природы» за подрыв Каховской ГЭС и ужасающие последствия.

Тем временем в Сети появились новые кадры с места катастрофы. На них можно увидеть, что ГЭС практически перестала существовать.

Также начала появляться информация о погибших во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Люди оказались в водяной ловушке - российские военные не выпускают их за пределы города и не дают попасть в учебные заведения, где сейчас сухо. Также военные рф выгоняют людей из сухих помещений и поселяются на верхних этажах многоквартирных домов.

Ранее сообщалось о трех погибших, но есть вероятность, что количество жертв возрастет.

Последние новости Украины:

Новая ужасная опасность грозит украинцам после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Также сообщалось, что Минздрав сделал срочное предупреждение, какую воду нельзя пить после подрыва Каховской ГЭС.

Кроме того, Politeka.net писала, что последствия подрыва Каховской ГЭС оказались еще более страшными.