Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині орієнтовно затоплено 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі і в декілька разів більше на окупованому лівому березі області.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України, спираючись на попередні оцінки.

Згідно з попередніми висновками, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

Для розуміння масштабів – у 2021-му році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис. га., з яких було зібрано близько 4 млн тонн зернових і олійних культур.

Підрив Каховської ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях.

«Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів», - попереджають в міністерстві.

Наслідки знищення Каховської ГЕС позначаться і на рибному господарстві.

«Вже фіксується загибель риб, як молоді так і дорослих особин. Щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках», - повідомили спеціалісти.

Крім того, винесена з потоком води фауна водосховища у заплави, що утворилися нижче греблі Каховської ГЕС, також загине.

«Оскільки в подальшому при зниженні «повеневої» хвилі, ці біоресурси опиняться на суходолі», - пояснюють в Мінагрополітики.

Але і це ще не все. Так, ще однією проблемою стане потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря. Чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути.

В Міністерстві прогнозують, що наслідки спустошення водних біоресурсів будуть прослідковуватись протягом кількох років поспіль, навіть при заповненні ложа Каховського водосховища найближчим часом.

Адже поновлення популяцій риб, відновлення донних ценозів кормової бази потребує багато часу.

Додамо, в "Укргідроенерго" раніше повідомляли, що через 2-4 дня водосховище перестане існувати, через 4-5 днів вода піде на спад, орієнтовно через 10 днів вся накопичена вода витече в Чорне море

Тим часом у Херсоні станом на ранок 7 червня вода продовжує прибувати.

Останні новини України:

Десятки нових авіаударів сколихнули Україну.

Також повідомлялось про вибух в окупованому Криму - з'ясувались несподівані подробиці.