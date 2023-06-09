Тяжелые бои продолжаются, оккупанты беспощадно поливают огнем и гражданские населенные пункты, и позиции ВСУ.

В настоящее время противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, пишет Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Только за прошедшие сутки на этих направлениях произошло 43 боевых столкновения.

Так, на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачные попытки наступления неподалеку от населенных пунктов Северное и Опросное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери.

Также сообщается, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск.

Добавим, Марьинка стала для планов врага сакральным городом, который они, несмотря на потери, пытаются захватить.

Об этом ранее сообщал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"Марьинка еще с 2014 года остается для них каким-то сакральным городом, который они "должны" захватить. Они пытаются взять Марьинку любой ценой, но наши защитники не дают им такой возможности", - сказал спикер.

По его словам, на этом направлении появились кадыровцы.

Самого города уже почти нет – решисты стерли его с лица земли, превратив в пепел и руины.

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ВСУ метко ударили по логову кадыровцев.

Кроме того, сообщалось, что после нового ракетного удара много раненых.

Также Politeka.net писала, что путиным недовольны в кремле.