Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Так, у Генштабі повідомили, що у південно-західній частині тимчасово окупованого Донецька відзначено перебування підрозділу «ахмат».

«Окупанти займаються грабежем цивільного населення у згаданому районі міста, а також знімають постановочні відео про ведення бойових дій», - повідомили в Генштабі про кадирівських вояків.

Однак, в результаті ефективного вогневого ураження силами оборони по району зосередження бойовиків у тренувальному таборі, окупантів значно поменшало.

За даними Генштаба ЗСУ, втрати ворога склали 56 осіб загиблими. Санітарні втрати уточнюються.

Додамо, раніше кадиров звертався до кремлівського диктатора Володимира Путіна з проханням перекинути підрозділи "Ахмат" у Бахмут.

Кадиров заявив, що "Ахмат" готовий висуватися до Бахмута, а кілька підрозділів уже вирушили на фронт. Він також розмріявся, що захопити місто російським окупантам вдасться вже найближчим часом.

Раніше Кадиров заявив, що спецназ "Ахмат" готовий замінити найманців ПВК «Вагнер», якщо вона виведе свої підрозділи.

Останні новини України

Внаслідок нового ракетного удару багато поранених.

Також Politeka повідомляла, росіяни виграли від підриву Каховської ГЕС, плани ЗСУ обрушилися.

Також повідомлялось, що путін поступово перетворює Крим на в'язницю, що зараз відбувається на півострові.